Scoprite con noi i nuovi numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di oggi, venerdì 17 ottobre 2025: ecco l'elenco

E’ di nuovo Million Day. Alle ore 13:00 di questo venerdì 17 ottobre 2025, secondo ed ultimo venerdì 17 di quest’anno, andremo a vedere insieme quali saranno i dieci numeri vincenti, le due cinquine che valgono rispettivamente un milione di euro e centomila. Vincere il super premio è ovviamente complicato, ma portarsi a casa comunque qualcosa non è affatto impossibile. Facendo un breve calcolo matematico infatti, vincere un euro, che significare beccare due numeri, ha una probabilità di 1 su 12.

Più complicato invece beccare 3 numeri, che significa una vincita di 50 euro (o eventualmente 100 giocando all’Extra Million Day), visto che la probabilità di vincita scende a 1 su 57. I 1.000 euro, il premio associato ai 4 numeri individuati, aumenta poi a dismisura, ben una possibilità su 6.109. Infine il milione di euro che ovviamente bacia solo i super fortunati, tenendo conto che le probabilità di beccare tutti e cinque i nostri numeri giocati si alza in maniera incredibile ad una possibilità su 1.221.759.

Ovviamente tutte queste cifre si dimezzano giocando più numeri, e proprio per questo il Million Day ha la possibilità anche di giocare dei sistemi. Il rovescio della medaglia è che una schedina con un sistema non costa più uno o due euro, ma diverse decine di euro, arrivando a superare i 120 euro qualora si giocassero più cinquine insieme.

