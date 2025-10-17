E' tutto pronto per la nuova estrazione serale del Million Day: scopriamo i numeri vincenti delle ore 20:30 di oggi, 17 ottobre 2025

Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, estrazione delle ore 20:30. Chissà che questo giorno che nell’immaginario collettivo è tipicamente sfortunato, non possa regalare qualche gioia a qualche nostro connazionale. Prima di scoprire le due cinquine fortunate di questa sera abbiamo come al solito controllato l’elenco dei vincitori del Million Day, ma ancora una volta nessuno è riuscito a diventare milionario in questo mese di ottobre.

Numeri vincenti Million Day di oggi 17 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

L’ultimo super fortunato resta quindi il giocatore dello scorso 30 settembre 2025 di Arcugnano, in provincia di Vicenza, che si è portato a casa il montepremi giocandosi i numeri 18, 24, 32, 36 e infine 53. Si è trattato precisamente del quinto vincitore al Million Day di settembre 2025, contro lo 0 del mese di ottobre. Il periodo attuale rischiando quindi di essere addirittura peggiore rispetto a e luglio e agosto 2025 quando – per effetto anche delle minori giocate causa vacanze – ci sono stati solo 5 vincitori.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 16 ottobre 2025/ Le cinquine delle ore 20:30

Come mai la fortuna non sta girando? Difficile dirlo ma a nostro avviso è solo questione di tempo prima che qualche giocatore del Million Day non possa portarsi a casa il milione di euro: chissà che magari non si verifichi proprio in concomitanza con l’estrazione di questa sera e che magari non sia un nostro lettore.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: