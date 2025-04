Siamo giunti anche oggi, in questo Venerdì Santo, 18 aprile 2025, all’ultima giocata del Million Day, la classica estrazione serale delle ore 20:30. Quando mancano solo 48 ore alla Pasqua 2025, saranno probabilmente incrementate le giocate, approfittando appunto delle vacanze e della possibilità di avere orari di maggiore libertà per giocare. Attenzione però perchè per giocare al Million Day non serve obbligatoriamente recarsi in ricevitoria visto che si può anche giocare online, tramite l’app dedicata, stando quindi comodamente dal divano di casa a scegliere i numeri che più vi aggradano.

Estrazione Million Day di oggi 18 aprile 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

E a proposito di cifre, sapete quali giocare? Se la risposta è negativa, siamo pronti a fornirvi le nostre quotidiane dritte, i nostri cinque numeri che più ci piacciono, ma di cui non abbiamo ovviamente la certezza siano vincenti. Siete pronti? Partiamo con i primi numeri, precisamente il 5, poi il 16, il 24, quindi il 37 e infine il 48. Se voleste un’altra cinquina attenzione anche a questi cinque numeri, ovvero il 12, il 21, poi il 29, il 45 e infine il 47. Concludiamo con i numeri per l’estrazione delle ore 20:30 del 18 aprile 2025 con il 10, poi il 16, il 23, il 34 e infine il 50. Ovviamente sta a voi decidere se giocarli o meno, ma se non sapeste proprio cosa giocare, potrebbero rendervi la vita sicuramente più semplice.

Numeri vincenti Million Day di oggi 17 aprile 2025/ Le cinquine dell'estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: