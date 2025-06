L'estrazione delle ore 20:30 di questo 18 giugno 2025: il Million Day ritorna con le sue cinquine fortunate della sera, ecco i numeri

Il Million Day ci ha salutato soltanto poche ore fa ma è già pronto a fare il ritorno. In questo mercoledì 18 giugno 2025 dal clima tipicamente estivo, ecco ritornare per la seconda estrazione, quella delle ore 20:30, il gioco del milionario. Lo schema non cambia, è sempre lo stesso: cinque numeri da giocare dall’1 al 55, l’importante è che almeno due dei cinque corrispondano a quelli estratti.

“Beccandone” due, infatti, vi riporterete a casa la giocata, leggasi due euro, mentre con tre si arriverà a circa 2 o 300 euro di vincita. L’importo diventa sicuramente più interessante con i 4 numeri indovinati, mentre con 5 potrete “scatenare” la gioia: si parla infatti di 100.000 o un milione di euro. Nella speranza che possiate alzare le braccia al cielo quest’oggi, vi lasciamo con una cinquina da giocare, ovvero, il numero 11, il 23, poi il 35, quindi il 44 e infine il 55. Ne volete un’altra? Allora eccovi soddisfatti, con un’altra cinquina da giocare, leggasi il numero 10, poi il 18, quindi il 32, il 37 e infine il 42. Ricordatevi che ogni schedina costa due euro, di conseguenza se voleste giocarvi entrambe le cinquine vi basteranno quattro euro. Per il resto, buona fortuna a tutti voi, e che vinca il più fortunato.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: