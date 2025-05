Manca sempre di meno, stanno per arrivare i numeri vincenti con l’estrazione di questa sera delle ore 20:30 del Million Day, l’ultima classica di questa domenica 18 maggio 2025. Il weekend si potrebbe quindi concludere nel migliore dei modi, con una bella vittoria che ovviamente farebbe felice chiunque, anche il più ricco del pianeta. Il riferimento è al milione di euro, il superpremio legato ai cinque numeri vincenti dall’1 al 55, senza dimenticarsi dei centomila euro che invece solo legati agli Extra Million Day.

Volete i numeri da giocare? Allora provate con questa cinquina, un classico con la data di oggi quindi 5, 18, 20, 25 e in aggiunta scegliamo il 45, dato dalla somma fra 20 e 25. Proseguiamo con altri cinque numeri e puntiamo sul 10, 26, 28, 34 e 55. Se voleste per caso un’altra cinquina, infine, attenzione a questi cinque numeri, leggasi 9, 19, 23, 40 e 42. Si tratta di tre cinquine che potrete giocare investendo due euro ciascuna, per un totale di sei euro, o eventualmente giocarne una sola o due, tocca a voi scegliere la cifra da investire, ricordandovi prima di tutto che il Million Day deve essere divertimento e svago, di conseguenza l’importante è partecipare, non vincere… poi se arriva anche un bel gruzzoletto non ci si lamenta.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY E DELL’ ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

Million Day: 8 – 14 – 21 – 31 – 41

Extra MillionDay: 11 – 18 – 35 – 36 – 38