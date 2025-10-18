Questi sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, 18 ottobre 2025, ecco i sorteggi con le due cinquine fortunate

Siamo arrivati a sabato 18 ottobre 2025 e siamo giunti a una nuova estrazione del Million Day. In questo focus ci concentriamo in particolare sulla giocata delle ore 20:30 e sui numeri vincenti che saranno sorteggiati fra poco. Nell’attesa che arrivi l’ora X, quando scopriremo se saremo diventati milionari o se avremo vinto eventualmente altri premi, vogliamo ricordarvi qualche curiosità sull’Extra Million Day, il gioco affiliato che permette di vincere fino a un massimo di 100.000 euro, sempre ovviamente indovinando cinque numeri.

Forse non tutti sanno che il Million Day è arrivato in Italia nel 2018, mentre il gioco “cugino” è arrivato solo quattro anni dopo, “raddoppiando” la possibilità di giocate e, ovviamente, anche gli incassi per lo Stato. Quando si gioca una schedina non si è, ovviamente, obbligati a spuntare anche l’opzione Extra; di conseguenza, si può decidere di puntare solo un euro, ma qualora voleste tentare la “seconda vincita”, a quel punto vi converrà buttarvi anche sugli altri numeri che saranno sorteggiati.

I cinque numeri giocati saranno sempre gli stessi; di conseguenza, vi consigliamo di scegliere almeno due cinquine, in modo da aumentare le possibilità di vincita, tenendo conto che è pressoché impossibile che i numeri del Million e quelli dell’Extra estratti combacino. Ora che sapete come funziona, buona giocata a tutti.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 20 – 26 – 27 – 39 – 42

Extra MillionDay: 21 – 37 – 38 – 44 – 51