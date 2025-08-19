Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 19 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Sarà anche oggi – martedì 19 agosto 2025 – doppio l’attesissimo appuntamento con i numeri vincenti del Million Day e del suo fedele compagno, ovvero l’Extra MillionDay, peraltro entrambi per la seconda volta abbinati anche ai concorsi lottiferi che ieri ci hanno regalato il loro primissimo sorteggio e oggi si apprestano a confermare il consueto calendario settimanale; mentre – naturalmente – al contempo non cambia nulla nella ripartizione giornaliera dei concorsi del Million Day che sono da sempre gli unici a garantire una doppia cadenza quotidiana!

Il più vicino tra quelli odierni, ovviamente, è l’appuntamento che si terrà alle ore 13:00 e il nostro invito per voi carissimi lettori è di affrettarvi al più presto per giocare le vostre schedine e provare ad acciuffare uno dei premi; ma naturalmente se il lavoro o gli impegni vi impedissero di partecipare a questo primo concorso, sappiate che potrete sempre ripiegare – senza alcun malus – su quello che si terrà in serata!

Nel dettaglio, il premio più piccolo tra quelli in palio nel Million Day vi spetterà nel caso in cui mettiate a segno una coppia di numeri (indipendentemente dell’ordine di gioco e di estrazione), portandovi a casa 2 euro; mentre salendo con la combinazione indovinata vi spetteranno prima dal valore di 50 – se il vostro fosse un tris – o 1.000 euro – questi, ovviamente, con un poker!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: