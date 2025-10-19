Sta per arrivare l'estrazione di oggi del Million Day, quella delle ore 13:00 di questo 19 ottobre 2025: scopriamo i numeri vincenti

Siamo tornati, pronti a scoprire insieme a voi quali saranno i numeri vincenti del Million Day per la prima estrazione di questa domenica 19 ottobre 2025, quella delle ore 13:00. La speranza è che fra qualcuno di voi si nasconda il fortunato vincitore del milione di euro, tenendo conto che sono ormai venti giorni che nessuno si porta a casa il grande malloppo. La particolarità di questo premio è che le cifre indicate – quindi un milione per i cinque numeri, 1.000 per i quattro indovinati, 100 per i tre e 2 euro per i due – sono già tassate, di conseguenza sono nette.

Numeri vincenti Million Day di oggi 18 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Sui premi lo Stato si tiene l’8 per cento e facendo un breve calcolo, il milione di euro vinto in realtà sarebbe pari a 1.008.000 euro, con il Governo che si porta a casa 8.000 euro. Il compenso statale, ovviamente, scende con gli altri premi, visto che con i 1.000 euro vinti grazie ai quattro numeri lo Stato intasca solo 8 euro, che diventano 80 centesimi con i 100 euro e 0,16 con i 2 euro, cifre irrisorie. Tenendo conto comunque che fino a oggi sono state ben 349 le persone che sono diventate milionarie grazie al Million Day, moltiplicando il tutto per 8.000 euro si arriva alla cifra di 2 milioni e 792 mila euro, che lo Stato si è portato a casa senza fare praticamente nulla. In ogni caso, se volete provare a vincere e assicurarvi il grande malloppo (con annessi soldi regalati allo Stato), vi basterà provare la giocata, ma fate in fretta perché il Million Day delle ore 13:00 sta arrivando.