Passato il primo maggio e la festa del lavoro 2025 è già tempo di Million Day. Del resto il gioco del milionario non si ferma mai e anche oggi, venerdì 2 maggio 2025, regalerà i suoi 20 numeri suddivisi in due diverse estrazioni, dieci per ognuna. In questo focus vogliamo concentrarci sulla seconda ed ultima giocata, quella delle ore 20:30, che giungerà dopo quella che si è tenuta all’ora di pranzo, alle ore 13:00.

Million Day, numeri vincenti di oggi 2 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Cosa fare quindi? Basta giocarsi cinque numeri investendo due euro, tutto molto facile e semplice. Una volta che avrete meditato se giocare o meno, dovrete pensare le vostre cifre fortunate, ma attenzione ai paletti: dovranno essere comprese fra l’1 e il 55, di conseguenza non potrete giocare lo 0 o eventualmente il 60. Quando avrete scelto la vostra stringa da giocare, ad esempio 10, 15, 36, 42 e 53, a quel punto sarete pronti: consegnerete i vostri numeri alla ricevitoria, pagherete i due euro minimo di gioca e conserverete gelosamente il vostro tagliandino. Una volta tornati a casa non dovrete fare altro che attendere l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day seguendo la nostra pagina e visionando i numeri vincenti e le cinquine fortunate: buona fortuna a tutti voi.

Million Day, numeri vincenti di oggi 1 maggio 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: NON PERDERTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: