Million Day, verso i nuovi numeri vincenti per l'estrazione delle ore 13:00 di oggi, 2 novembre 2025: l'elenco delle combinazioni

Le nuove estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay non conoscono pause, nemmeno durante le feste! Un’occasione imperdibile per chi sogna di diventare milionario, o di metter mano a un altro dei premi messi in palio nel concorso quotidiano. Giocare è molto facile: basta scegliere 5 numeri che devono essere compresi tra 1 e 55, poi bisogna aspettare l’uscita dei numeri vincenti, in questo caso previsti alle 13 perché ci occupiamo dell’appuntamento di pranzo.

Numeri vincenti Million Day di oggi 1 novembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Che tu sia un giocatore abituale o uno alle prime armi, ci sono diverse modalità tra cui scegliere, a partire da quella più semplice, la giocata singola da un euro, ma potreste sbizzarrirvi con una plurima, inserendo più combinazioni sulla stessa schedina (fino a 10 per le giocate online o via app My Lotteries). Per i più strategici, c’è la sistemistica, scegliendo da 6 a 9 numeri, lasciando al sistema il compito di generare automaticamente tutte le possibili combinazioni, con la possibilità di scegliere tra un sistema ridotto o integrale.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 31 ottobre 2025/ Ecco le cinquine delle ore 20:30

Attenzione poi al gioco opzionale, Extra MillionDay, perché con un euro aggiuntivo potete partecipare al concorso aggiuntivo, con gli stessi numeri della giocata principale. Un modo semplice per raddoppiare le occasioni e darsi un’altra chance. Anche in questo caso, potete scegliere se aggiungere l’opzione alla giocata singola, plurima o sistemistica, decidendo liberamente quali combinazioni coinvolgere.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –