Estrazione Million Day ed Extra MillionDay dei numeri vincenti di martedì 2 settembre 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 13:00

L’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay dell’ora di pranzo di oggi sta per regalare grandi emozioni, si spera come quelle delle scorse settimane in cui è stata centrata la vincita di un milione di euro grazie ai numeri vincenti. Un traguardo che conferma ancora una volta la popolarità di questa lotteria quotidiana, capace di trasformare una semplice giocata in un sogno realizzato.

Sempre più giocatori scelgono di tentare la fortuna direttamente online. Il Million Day online, infatti, consente di compilare le schedine in formato digitale, senza passare dalla ricevitoria fisica, e di attendere comodamente l’estrazione dei numeri vincenti.

Per partecipare bisogna essere in possesso di un conto gioco attivo su uno dei portali autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la registrazione richiede pochi minuti e prevede l’invio di un documento di identità e del codice fiscale per la validazione.

Giocare online ha i suoi vantaggi, perché ad esempio si possono impostare limiti di spesa personali, consultare l’archivio delle giocate, controllare subito se la schedina è vincente e, soprattutto, ricevere in caso di vittoria l’accredito diretto sul proprio conto gioco. Tutto questo in completa sicurezza e con la garanzia di piattaforme ufficiali e certificate.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 13:00 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: 12 – 13 – 16 – 39 – 52

Extra MillionDay: 7 – 23 – 41 – 51 – 53