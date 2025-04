Si sta per chiudere questo giorno di Pasqua 2025, e quale modo migliore se non farlo con l’estrazione del Million Day? Il gioco del milione di euro non va mai in vacanza e anche in questa giornata di festa ci ha regalato la prima estrazione delle ore 13:00 e ora sta per arrivare la seconda delle 20:30. Perchè quindi non giocare dei bei numeri per vivere una Pasquetta da sogno?

Estrazione Million Day di oggi 20 aprile 2025/ Numeri vincenti delle ore 13:00

Si potrebbe giocare una cinquina a tema, a cominciare dalla data odierna, leggasi il 4, poi il 20 e il 25, quindi ci aggiungiamo il 52, che indica proprio la Pasqua nella smorfia napoletana e chiudiamo con il 12 che indica invece la colomba, simbolo di questo periodo nonché dolce tipico. Un’altra cinquina pasquale potrebbe essere quella formata dal 15, che è il numero che indica le vacanze, quindi il 36 che è invece il coniglio, e poi ci aggiungiamo il 6 e il 10, che prendiamo dal 60 (l’uovo). Chiudiamo con il numero 33 che sta invece ad indicare gli anni di Cristo, che oggi risorge. Ricapitolando quindi i cinque numeri, troviamo il 6, il 10, poi il 15, il 33 e infine il 36. Ricordatevi di giocarli al massimo fino alle ore 20:20, quando i terminali per l’estrazione serale del Million Day chiuderanno.

Estrazione Million Day di oggi 19 aprile 2025/ Numeri vincenti, le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY: TUTTI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: