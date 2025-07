Scopriamo quali sono i numeri vincenti di oggi, domenica 20 luglio 2025, le cinquine fortunate per l'estrazione delle ore 20:30 odierne

Siamo pronti a scoprire i numeri vincenti del Million Day anche in questa sera tipicamente estiva. Si sta per concludere questa domenica 20 luglio 2025 e noi non potevamo di certo esimerci dallo scoprire le due cinquine vincenti, i dieci numeri che valgono una fortuna e che possono letteralmente cambiare la vita. Avete già iniziato quindi a pensare alle cifre da giocare? Se la vostra risposta è negativa sappiate che siete finiti sulla pagina giusta visto che andremo ad elencarvi come sempre alcune cinquine che siete liberi di giocare ma anche di ignorare, come ad esempio questi cinque numeri così di getto, leggasi 5, 12, 29, 37 e 46.

Per una cinquina magari più “studiata” potremmo giocarci i numeri della data odierna, quindi possiamo puntare sul 7 di luglio, poi il 20 e il 25. Ci possiamo aggiunge il 45 e magari anche il 5, sommando e sottraendo il 20 e il 25. I

nfine scegliamo altri cinque numeri da giocare per l’estrazione delle ore 20:30 del Million Day di oggi, leggasi il 17 (che porta sfortuna solitamente ma chissà che invece non ci possa dare grande gioia), quindi ci aggiungiamo il 33, il 39, e infine completiamo questo tris con i numeri 45 e il 54. Ora avete tutto per giocarvi tre schedine, o volendo una sola o due, a voi la scelta, e in ogni caso, buona fortuna a tutti voi.

