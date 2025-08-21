Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di giovedì 21 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Con il tramonto che ci attende a brevissimo e che molti tra voi siamo certi che attendono di poter vedere in rima a qualche mare, cullati dal suono delle onde, arriva a farci compagnia in questa giornata di giovedì 21 agosto 2025 anche il Million Day che assieme al suo fedelissimo Extra MillionDay ci regalerà due ottime e nuove cinquine, custodi di una coppia di premi dal valore incredibile di un milione e 100mila euro!

In primo – vale sempre la pena ricordarlo – è il bottino che potreste raggiungere indovinando tutti e cinque i numeri estratti nel concorso classico del Million Day, grazie a scommesse che sapranno rivelarsi decisamente fortunate; mentre il secondo è quanto vi spetterà nel caso in cui i cinque numeri che avrete indovinato saranno quelli relativi all’estrazione Extra, che inizierà immediatamente dopo la prima e sorteggerà altri cinque numerini!

Ovviamente, vincere nel Million Day classico vi precluderà la possibilità di vincere anche nella versione Extra visto che da quest’ultima verranno rimossi da quelli potenzialmente estraibili i primi cinque numerini già sorteggiati; ma in realtà, indovinando solo un parte della cinquina (2 o 3 numeri) potrebbe anche darsi che riusciate a ottenere due differenti premi di quelli di valore minore!

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 14 – 20 – 35 -39 – 48

Extra MillionDay: 10 – 13 – 31 – 44 – 46