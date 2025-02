Siete come noi in trepidante attesa di scoprire quali sono i secondi numeri vincenti di oggi del Million Day? Allora siete capitati sulla pagina giusta visto che a breve andremo ad appurare i numeri vincenti di questa seconda e classica estrazione serale del gioco, quella che scatterà alle ore 20:30 precise di questo venerdì 21 febbraio 2025. E’ tutto pronto quindi per scoprire se saremo diventati milionari o meno ma prima bisognerà giocare i nostri numeri fortunati, e se nel caso non li aveste, potreste seguire i nostri consigli.

Vi diciamo subito che le cifre su cui puntiamo non sono affatto studiate, ne tanto meno siamo dei maghi o dei veggenti (magari). Semplicemente li giochiamo ad istinto, completamente a caso, ma chissà che questa non sia la strategia vincente per portarci a casa un bel bottino. Vediamo quindi i numeri da giocare per la seconda estrazione del Million Day e cominciamo dal numero 10, quindi proseguiamo con il 23, poi ci aggiungiamo il 47, infine, il 50 e il 52. Per una seconda chance puntiamo invece sul 3, poi il 12, quindi il 24, il 32 e infine il 40: vi piacciono questi dieci numeri? Allora correte a giocarli e che la fortuna sia con voi.

MILLION DAY: QUALI SONO I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30?

Million Day:

Extra MillionDay