Scopriamo le due cinquine fortunate del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, sabato 21 giugno 2025: buona visione

Bentornati cari lettori amanti del Million Day. Fra poche ore andremo a fare ciò che facciamo ogni giorno ormai da diverso tempo, scoprire quali saranno i numeri vincenti per l’estrazione del gioco del milionario, precisamente quella delle ore 20:30 di questo sabato 21 giugno 2025. Stiamo quindi per avvicinarci al secondo appuntamento giornaliero dopo la prima giocata delle ore 13:00, ed è quindi tempo di capire quali numeri dobbiamo giocare, tenendo ben a mente che non potrete giocare le cifre che volete ma semplicemente quelle comprese in un range ben delimitato, leggasi dal numero 1 al 55.

Million Day, numeri vincenti di oggi 21 giugno 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

E’ questo l’unico paletto previsto per il gioco del Million Day, dopo di che potrete sbizzarrirvi con le combinazioni e ad esempio potremmo giocarsi una cinquina tipicamente estiva visto che oggi è ufficialmente il primo giorno dell’estate 2025 dal punto di vista del calendario.

Puntiamo quindi sul 6, il 21, ma anche il 20 e il 25, che è la data odierna, dopo di che ci aggiungiamo il 23, che nella smorfia napoletana indica appunto l’estate. Per un’altra cinquina potremmo scegliere il numero 1 del mare, poi il 7 del caldo, quindi ci aggiungiamo, il 19 del gioco ma anche il 46 che sta ad indicare i numeri. Infine, a completare il tutto, spazio al 50: ovviamente, a tutti voi buona fortuna.

Numeri vincenti del Million Day di oggi 20 giugno 2025/ Scopri le estrazioni delle ore 20:30

SCOPRI I NUMERI DELLE ESTRAZIONI DELLE ORE 20:30

Million Day

Extra MillionDay