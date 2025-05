C’è ancora una possibilità per giocare oggi al Million Day. In questo mercoledì 21 maggio 2025, quando manca solo un mese all’estate, torna l’estrazione con l’appuntamento classico delle ore 20:30, quello serale. Nel giro di poche ore scopriremo quindi quali saranno i dieci numeri vincenti, le due cinquine fortunate, quelli che regalano in totale un bottino da ben 1,1 milioni di euro suddivisi fra 100.000 euro assegnati a chi indovina i cinque numeri Extra Million Day, più un altro milione di euro invece per chi conquista il primo premio, quello ovviamente più desiderato.

Fino ad oggi il mese di maggio 2025 è stato ricchissimo per il gioco del milione di euro, tenendo conto che sono già stati quattro i fortunati vincitori che si sono portati a casa il malloppo, senza contare coloro che hanno vinto 100.000 euro che lo stato non comunica. Le vincite sono state fatte a Milano, Udine, Fermo e Matera e la cosa sorprendente è che tre delle quattro totali sono avvenute nel giro di quattro giorni, leggasi dal 10 al 13 maggio scorsi. Un mese quindi particolarmente ricco e chissà che fra coloro che esulteranno per essersi portato a casa un milione di euro non vi sia anche qualcuno di voi che ci sta leggendo proprio in questi istanti: buona fortuna quindi, e buona nuova estrazione del Million Day.

NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30 DEL MILLION DAY

Million Day:

Extra MillionDay: