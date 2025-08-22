Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 22 agosto 2025: le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Stiamo per vivere un’altra estrazione con Million Day, quella serale di oggi, venerdì 22 agosto 2025, senza dimenticare quella di Extra MillionDay, per completare il secondo appuntamento quotidiano con la fortuna dopo quello di pranzo. Anche per cena migliaia di giocatori in tutta Italia hanno provato ad attirare su di sé la buona sorte scegliendo cinque numeri compresi tra 1 e 55, nella speranza di centrare la combinazione vincente che assegna il montepremi massimo da un milione di euro, ma questo discorso vale anche per l’opzione di gioco, perché ce n’è un’altra collegata alla medesima schedina, incrementando così le possibilità di vincere premi.

Di fatto, sono quattro le cinquine che vengono estratte ogni giorno, due alle ore 13:30 e altrettante alle 20:30, quindi le occasioni per vincere non mancano. Non è detto che l’appuntamento di questa sera non sia il più atteso della giornata, ma è sicuramente quello che chiude le estrazioni di giornata, ma non c’è da temere per i risultati ufficiali, perché anche in questo caso vengono pubblicati subito dopo il concorso e possono essere consultati per verificare le proprie giocate.

A favorire tutto ciò senza dubbio il fatto che questo gioco abbia una formula rapida e immediata, perché il gioco è semplice, pur garantendo potenzialmente dei premi importanti.

Ma ora vi suggeriamo di spostare la vostra attenzione sull’estrazione di oggi di Million Day ed Extra MillionDay, nella speranza che possano cambiarvi la vita, non solo la giornata. A patto però di aver controllato bene le schedine: a tal riguardo, vi suggeriamo anche di avvalervi dell’applicazione My Lotteries, ma potete consultare anche i siti ufficiali del gioco e dell’Agenzia Dogane e Monopoli, senza dimenticare che in vostro aiuto può arrivare anche una delle tante ricevitorie dislocate sul territorio italiano.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: –

Extra MillionDay: –