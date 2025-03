Quanto manca alle ore 13:00? E’ l’ora ovviamente del Million Day che anche oggi, sabato 22 marzo 2025, stiamo attendendo in maniera trepidante. Il motivo è semplice: a breve cambieremo vita? Se avremo individuato i cinque numeri vincenti di oggi, o meglio i dieci tenendo conto anche degli extra Million Day, a quel punto la risposta sarà affermativa, in caso contrario ci riproveremo un’altra volta, magari già per l’estrazione serale di oggi, quella classica delle ore 20:30.

Giocare al Million Day è prima di tutto divertente, visto che bisogna stuzzicare la nostra fantasia per provare ad individuare i cinque numeri vincenti prescelti in un range che va dall’1 al 55. Non è facile, sia chiaro, ma come vi ricordiamo spesso volentieri, quasi ogni settimana si registra un fortunato vincitore, un nuovo milionario in Italia e l’ultimo è stato quello dello scorso 16 marzo, quindi la scorsa settimana, un giocatore di Sanremo, provincia di Imperia, che si è appunto portato a casa il bel malloppo. A febbraio erano stati due i vincitori, mentre a gennaio addirittura 4, per una media quindi degli ultimi tre mesi, di un vincitore ogni circa 10/15 giorni. Che oggi sia la vostra giornata fortunata? Non vi resta che scoprirlo giocando i numeri del Million Day per l’estrazione delle ore 13:00.

