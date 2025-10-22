E' tutto pronto per scoprire assieme i numeri vincenti del Million Day di questa sera, l'estrazione delle ore 20:30, ecco l'elenco

Vi abbiamo da poco lasciati con il Million Day pomeridiano, ma è giunto già il momento di andare a vedere i numeri vincenti dell’estrazione serale, quella delle ore 20:30 di questo mercoledì 22 ottobre 2025 che giunge ormai alla fine. Su questa pagina vogliamo segnalarvi un possibile “trucco” per vincere, se non il milione di euro, comunque qualche soldino, ricordandovi che si vince già con due numeri individuati.

L’idea è quella di sfruttare i numeri più frequenti del Million Day, ovvero, quelli che sono stati maggiormente sorteggiati nell’ultimo anno e che quindi hanno maggiore probabilità di venire estratti. Se si prende in considerazione solo il Million, i 5 magici sono il 54, il 25, il 17, il 52 e il 35, che sono stati estratti da un massimo di 217 volte fino ad un minimo di 189 volte, ricordiamo, sempre in un anno, vale a dire su un totale di 730 estrazioni, due al giorno.

Tenendo conto che il 54 è stato sorteggiato 217 volte, vuole dire più del 25% di possibilità che esca, non male per un gioco che si basa sulle probabilità. Per quanto riguarda invece gli Extra Million Day, la cinquina che potrebbe farvi vincere è composta dal 6, il 19, il 41, il 24 e infine il 18, e in questo caso parliamo di numeri sorteggiati da un minimo di 185 ad un massimo di 192 volte. A voi ovviamente la scelta, buona fortuna.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DI OGGI: IN NUMERI

million day: 8 – 13 – 26 – 35 – 51

extra: 5 – 18 – 22 – 24 – 27

