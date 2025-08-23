Million Day ed Extra MillionDay, estrazione dei numeri vincenti del concorso di sabato 23 agosto 2025: verso le combinazioni fortunate delle ore 13:00

Potrebbe essere oggi una nuova giornata fortunata per chi gioca al Million Day o Extra MillionDay, così il contatore delle vincite potrà riattivarsi dopo il trionfo da un milione di euro di inizio mese, quando in Lombardia è stato conquistato l’incredibile premio. Per quanto riguarda quest’anno, è stata la vincita numero 23, sono 341 invece le vincite in totale da quando questo gioco è stato lanciato.

Oggi il pranzo potrebbe rivelarsi particolarmente ricco per uno o più giocatori, a patto di centrare tutta la combinazione fortunata o parte di essa. Una differenza non formale, ma sostanziale, perché incide sull’importo dei premi.

Le categorie di vincita sono importanti non solo per i premi, ma anche per le modalità con cui si possono riscuotere. Infatti, sono state predisposte delle procedure diverse per richiedere le vincite.

In attesa dei numeri vincenti, soffermiamoci sulle statistiche, con i ritardatari del gioco principale: il 9 manca da 54 concorsi ed è al primo posto di questa classifica al secondo c’è il 52 con 48 assenze, sono 41 invece i ritardi per il 18, mentre 35 per 16 e 7 che fanno coppia. Per Extra MillionDay il discorso cambia, visto che al primo posto c’è il 35 che di assenze ne ha accumulate 42, dieci in più del 4, mentre al terzo posto c’è il 34 a quota 29 ritardi, sono rispettivamente 25 e 23 per il 5 e il 15 che completano la top five.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: ESTRAZIONE DELLE ORE 13:00

Million Day: –

Extra MillionDay: –

