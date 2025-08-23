Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di sabato 23 agosto 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Non c’è nulla che riesca a fermare la corsa di Million Day ed Extra MillionDay, ma se c’è qualcosa di più veloce di questi due giochi questa è la dea bendata, carica di premi e vincite da assegnare tramite i numeri vincenti. Oggi c’è una nuova occasione per tentare la fortuna e provare a vincere fino a un milione di euro, ma bisogna tener presente che c’è anche una seconda occasione, quella offerta dall’opzione Extra, che va attivata per partecipare al concorso successivo a quello principale.

Numeri vincenti Million Day di oggi 23 agosto 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Prima però dovete soffermarvi sulla giocata principale, scegliendo se optare per una singola o plurima, in terzo luogo c’è pure quella sistemistica, solo successivamente dovete decidere se partecipare o meno all’estrazione aggiuntiva.

Qui troverete i numeri vincenti che siamo pronti a raccogliere in diretta, ma poi la palla passa direttamente a voi, che dovrete verificare le vostre schedine, scegliendo tra uno o più canali a disposizione, a partire dal sito ufficiale del gioco.

Numeri vincenti Million Day di oggi/ 22 agosto 2025, l'estrazione delle ore 20:30

C’è poi l’applicazione dedicata, in alternativa potete rivolgervi ai punti vendita autorizzati, perché non sono sufficienti i principali media come noi per un controllo preciso e puntuale. La dea bendata potrebbe bussare alla vostra porta, ma voi dovrete avere le orecchie ben puntate per non perdervi il “toc, toc” in grado di cambiarvi la vita.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30 ANCHE PER EXTRA MILLIONDAY

Million Day: –

Extra MillionDay: –