Sta per arrivare, puntuale come ogni giorno da diversi anni a questa parte, l’appuntamento con la prima estrazione di oggi del Million Day. Alle ore 13:00 di questa domenica 23 febbraio 2025, tutti coloro che avranno giocato al gioco con i numeri che ti permette di vincere dei ricchi premi, avranno lo sguardo al telefono o al computer/tablet, per scoprire se avranno vinto. Come fare per portarsi a casa un milione di euro o eventualmente “il premio di consolazione” da 100.000 euro garantito dagli extra Million Day?

Million Day, numeri vincenti di oggi 22 febbraio 2025/ Estrazione le cinquine delle ore 20:30

Bisognerà fare in modo di ottenere il “match” fra i nostri numeri giocati e quelli estratti, un po’ come avviene per tutti gli altri giochi con i numeri come ad esempio il Superenalotto o il Lotto, giusto per citare i due più famosi. I numeri andranno giocati solo dall’1 al 55, e di questi se ne dovranno individuare cinque che garantiscono una ghiotta vincita a seconda se ne indovineremo due, tre, quattro o l’en plein con tutti e cinque. In Italia più di 300 persone si sono assicurate il milioncino da quando è stato lanciato il Million Day: che oggi tocchi a voi gridare di gioia?

Million Day, oggi 22 febbraio 2025/ Numeri vincenti estrazione delle ore 13:00: le vincite top

SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00 DEL MILLION DAY DI OGGI

Million Day:

Extra MillionDay