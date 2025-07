Scopriamo i numeri vincenti del Million Day di oggi, 23 luglio 2025, estrazione delle ore 13:00: queste le cinquine fortunate

Siamo super pronti a scoprire anche oggi i numeri del gioco del milionari, le cinque fortunate del Million Day. Siete già in vacanza, state preparando le valigie, o magari siete già tornati da un bel po’ e vi siete dimenticati il mare? Non disperate perchè anche oggi, 23 luglio 2025 – quando siamo ormai quasi giunti alla fine del mese – giocheremo e scopriremo quali saranno i numeri vincenti, cominciando come sempre dalla prima delle due estrazioni in programma, quella delle ore 13:00.

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 luglio 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

Nel corso del mese che sta per terminare i vincitori sono stati davvero pochi, forse per via di un calo fisiologico delle giocate dovuto all’estate, fatto sta che fino ad oggi è stato solo uno il connazionale che si è svegliato con un gran sorriso dopo aver giocato in quel di Telese Terme, in provincia di Benevento. La vittoria risale ad una decina di giorni fa, allo scorso 15 luglio 2025, di conseguenza confidiamo che prima dell’arrivo di agosto almeno un altro giocatore possa portarsi a casa il malloppo.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 22 luglio 2025/ Le cinquine delle ore 13:00

Se non sapete a quale cifra ci stiamo riferendo, parliamo di ben un milione di euro, ma per assicurarselo bisognerà azzeccare i cinque numeri sorteggiati durante l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day. Ricordatevi che con cinque numeri si possono ottenere anche 100.000 euro, di conseguenza, buona giocata a tutti voi, e speriamo che fra voi che ci leggete tutti i giorni vi sia il prossimo trionfatore.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13:00

Million Day

Extra MillionDay