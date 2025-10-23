Quali saranno i numeri vincenti del Million Day in vista dell'ultima estrazione di oggi, quella delle ore 20:30 di questo giovedì 23 ottobre 2025

Diamo uno sguardo al Million Day e ai numeri vincenti, le due cinquine fortunate, in vista dell’ultima estrazione di oggi, quella delle ore 20:30 di questo giovedì 23 ottobre 2025. Fra qualche ora andremo quindi a scoprire quali saranno le dieci cifre della fortuna, cinque più cinque, dal valore rispettivamente di un milione di euro e 100.000 euro, associate al Million Day e all’Extra Million Day, il gioco costola del primo.

Million Day, numeri vincenti di oggi 23 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Chi sceglie di giocarci può aumentare di molto la possibilità di vincita ma soprattutto i premi in palio visto che, nel caso di combinazione massima vincente, potrete assicurarvi più di 120.000 euro con una singola schedina. Tutto dipenderà dai numeri giocati, tenendo conto che con i 5 numeri classici si vinceranno 4 euro in caso beccaste due numeri, quindi 100 euro indovinando 3 numeri, e 1.000 euro in caso di 4 numeri, oltre ai noti 100.000 in caso di 5 numeri.

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 ottobre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

Qualora invece giocaste sei numeri, a quel punto vi porterete a casa 16 euro beccando due numeri, quindi 312 individuandone 3 e 2.400 euro con 4, mentre con il 5 otterremo 105.000 euro. Occhio infine al superpremio da 126.160 euro giocando ben 9 numeri: che dire, a voi la scelta, fate il vostro Extra Million Day come preferite.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 4 – 16 – 23 – 47 – 54

Extra MillionDay: 9 – 21 – 26 – 32 – 36