Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 23 settembre 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

È quasi arrivata l’ora per scoprire se siete riusciti a mettere le mani sul premio da un milione di euro in palio (come certamente ben saprete!) nel Million Day e che verrà accompagnato anche dal similare bottino da 100mila euro che caratterizza – invece – la versione Extra di questo concorso unico nel suo genere: per poter dire completata l’ambitissima impresa di vincere il bottino milionario, ovviamente sarà necessario indovinare l’intera combinazione di numeri vincenti del Million Day che verrà estratta allo scoccare delle ore 20:30 in punto e che potrete facilmente trovare tra queste righe senza che vi impelaghiate in decine e decine di siti diversi!

Million Day, numeri vincenti di oggi 23 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

Fino al momento in cui non si aprirà l’estrazione del Million Day (con un anticipo necessario di almeno 10 minuti) potrete ancora compilare e validare le vostre schedine per provare a essere tra i vincitori odierni; mentre al contempo vi ricordiamo anche che competerete anche che nel frattempo competerete anche per tutti gli altri premi che la Dea Bendata mette in palio in questo concorso: in particolare, si tratta – oltre al milione – di altri tre interessantissimi bottini il cui valore oscilla quotidianamente tra i 2 e i mille euro, ovviamente a seconda di quanti numeri averete indovinato!

Million Day, numeri vincenti di oggi 22 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 18 – 20 – 21 – 31 – 54

Extra MillionDay: 5 – 15 – 25 – 36 – 51