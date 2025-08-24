Estrazione Million Day ed Extra MillionDay, verso i numeri vincenti del concorso di domenica 24 agosto 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Continuano le emozioni grazie al Million Day e alla sua opzione Extra MillionDay, le cui estrazioni di oggi offrono una nuova occasione di diventare milionari. Dopo il concorso di pranzo, arriva il momento di cena, senza alcuna interruzione tra i giorni, perché la dea bendata, quando si tratta di assegnare premi tramite questo gioco, non si prende neppure le ferie.

Gli unici che possono concedersi una pausa sono i giocatori, soprattutto nel caso in cui tra le loro mani vi sia una giocata fortunata con cui poter riscuotere un ricco premio in grado di cambiare la propria esistenza. Potreste ritrovarvi con un cassetto da riaprire per tirar fuori un sogno che pensavate di non poter più realizzare.

Questo è almeno quello che vi auguriamo, ricordandovi a tal proposito anche la possibilità offerta dalla modalità Extra MillionDay, che ha il costo di un euro e permette di partecipare alla seconda estrazione, quella successiva alla principale, con gli stessi numeri giocati, quindi senza la necessità di doverne scegliere altri.

Per i risultati non dovete attendere molto, visto che seguiamo i concorsi in diretta, ma ricordatevi di controllare con precisione le vostre schedine, tra siti ufficiali e applicazioni, in alternativa ci sono pure le ricevitorie che sono in grado di fornirvi assistenza e informazioni, magari pure per le vincite che vi auguriamo di ottenere.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: –

Extra MillionDay: –