Million Day ed Extra MillionDay, i numeri vincenti del concorso di martedì 24 giugno 2025: le combinazioni fortunate delle ore 20:30

Si terrà tra pochissimi minuti il 349esimo concorso di questo 2025 del Million Day che per l’ennesima vola consecutiva – sempre ovviamente seguendo le ben note regole di questo apprezzatissimo concorso – sarà accompagnato anche dalla sua consueta versione Extra che vi garantirà una seconda cinquina vincente associata ad altri ricchissimi premi: l’attesa è tanta, nel siamo certi, specialmente per voi che già in questo momento avete in mano la vostra schedina, ma prima di poter scoprire i numeri vincenti di questa sera del Million Day sarà (come sempre!) necessario attendere le ore 20:30; mentre voi “ritardatari” potrete piazzare le vostre scommesse fino al massimo alle ore 20:20 di oggi.

Certi che i premi siano sicuramente la cosa che più interessa a chiunque intenda piazzare una scommessa nel Million Day, vale sicuramente la pena ricordare che dopo un inizio di anno leggermente a rilento, proprio il mese di giugno sta regalando non poche emozioni ai tantissimi giocatori quotidiani: in appena 23 giorni, infatti, abbiamo visto assegnare la bellezza di quattro differenti (ma identici!) premi dal valore di 1 milione di euro, dei quali il più recente risale solamente alla giornata di domenica 22 giugno, anticipato appena tre giorni prima – ovvero giovedì 19 – da un altro bottino identico.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 15 – 18 – 40 – 48 – 54

Extra MillionDay: 16- 26 – 31 – 50 – 51