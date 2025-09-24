Scopriamo le cinquine fortunate di oggi, 24 settembre 2025, l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, ecco i numeri vincenti della nuova estrazione

Torna anche oggi il Million Day con l’estrazione delle ore 13:00 di questa giornata, mercoledì 24 settembre 2025. Come facciamo ogni giorno andiamo a capire se c’è qualche nuovo milionario in Italia grazie appunto al Million Day. In palio vi è infatti un super premio da un milione di euro, cifra che nel corso di questo mese che volge alla conclusione hanno vinto in due. Il primo fortunato giocatore ha giocato i suoi numeri a Milano, mentre il secondo all’estremo sud, precisamente in quel di Caltagirone, in provincia di Catania.

La fortuna ha deciso di baciare entrambi ma chissà che a breve, magari per l’estrazione di oggi, non arrivi qualche altro fortunato, forse proprio uno di voi che ci segue. Per correttezza di informazione non va dimenticato che azzeccare i cinque numeri vincenti può significare anche portarsi a casa 100.000 euro, ma l’elenco dei vincitori di questo premio non viene pubblicizzato sul sito.

Di conseguenza non fatevi scoraggiare dai numeri un po’ bassi dei milionari visto che non sappiamo quanti premi da 100.000 euro siano stati distribuiti nel corso degli ultimi giorni. Si tratta in ogni caso di una cifra molto importante che permette di togliersi diversi “sfizi” quindi perché non tentare la fortuna con il Million Day delle ore 13:00 di oggi? Vi lasciamo alle vostre giocate, buon divertimento.

