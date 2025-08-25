Million Day ed Extra MillionDay, estrazione dei numeri vincenti di lunedì 25 agosto 2025: scopriamo le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Arriva anche il momento dell’estrazione serale del Million Day, puntuale ogni giorno alle ore 20:30, rinnovando per migliaia di giocatori un momento di emozione unica, quello ideale per chi desidera chiudere la giornata con un po’ di suspense e la possibilità concreta di realizzare un sogno nel cassetto.

Ora l’attenzione si concentra sui cinque numeri vincenti, sperando che la combinazione scelta possa trasformare la propria vita, ma il fascino di questa estrazione non sta solo nei premi, a partire da quello da un milione di euro, ma anche sulla sua semplicità.

Mentre vi immaginate nuovi scenari di vita e sperate di diventare protagonisti del concorso di oggi, se non con il bottino più ambito, anche con uno degli altri premi messi a disposizione, anche con l’opzione Extra MillionDay.

Il contatore delle vincite è pronto a scattare, a passare da 340 a 341 vincite milionarie, l’ultima delle quali risale a oltre un mese fa, visto che l’ultimo 5 è stato centrato il 15 luglio, ma ora potreste ritrovarvi voi a mettere la firma con la vostra schedina, ad aggiungervi alla platea di coloro che possono definirsi fortunati e milionari grazie a questo gioco.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 9 – 13 – 29 – 44 – 49

Extra MillionDay: 15 – 25 – 28 – 30 – 35