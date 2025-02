Come di consueto, allo scoccare delle 20:30 di questa sera potremo dedicarci alla scoperta – sempre ricca ed entusiasmante – della seconda serie di numeri vincenti quotidiani del Million Day che si uniranno a quelli già sorteggiati ed annuciati alle ore 13:00 per rendere ricco qualche altro giocatore talmente fortunato da averli indovinati: una circostanza che in questo 2025 si è verificata – almeno, nei concorsi che si sono tenuti fino ad oggi – piuttosto raramente, ma possiamo anche immaginare che la Dea Bendata presto tornerà a colpire in tutta la sua fortuna regalando migliaia e migliaia di euro a tutti voi carissimi giocatori che non perdete neppure un appuntamento con il Million Day!

Million Day, numeri vincenti di oggi 25 febbraio 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

Per vincere – e soprattutto portarvi a casa il premio da un milione di euro – vi ricordiamo che servirà indovinare tutta la cinquina del Million Day che verrà sorteggiata alle 20:30 in punto oppure (ma abbandonando il milione) anche solamente una parte dei cinque numeri: per farlo ovviamente dovrete innanzitutto piazzare una scommessa scegliendo i vostri cinque numeri preferiti e se vi servissero dei buoni consigli sappiate che a livello generale i numeri meno fortunati sono il 48, il 47, il 10, il 35 e il 30; così come i più fortunati da diverse settimane a questa parte sono il 54, il 17, il 25, il 52 e il 7!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 24 febbraio 2025/ Scopri le combinazioni delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day: 9 – 25 – 48 – 52 – 54

Extra MillionDay: 27 – 29 – 45 – 51 – 53