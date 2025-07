Sta per arrivare l'estrazione delle ore 20:30 del Million Day, la seconda ed ultima giocata di oggi, 25 luglio 2025: ecco i numeri vincenti

Stiamo per assistere all’estrazione del Million Day di questa sera, ore 20:30, la seconda giocata di questo 25 luglio 2025, e chissà che magari la cinquina fortunata non sia quella formata dai numeri 25, 20, 7, 15 e 33, o eventualmente una cinquina che vede i numeri 11, 18, 33, 39 e 44.

C’è chi invece potrebbe giocarsi per il Million Day di questa sera i numeri 5, 7, 23, 34 e 40, ma occhio anche ad un’altra cinquina papabile, leggasi 14, 28, 33, 36 e 45. Ora che avete qualche numero da giocare potrete recarvi presso la ricevitoria a voi più comoda, magari quella sotto casa, e giocarli portando con voi due euro.

Ormai manca poco, sta arrivando la fatidica ora X e per tutti coloro che hanno gli occhi a forma di soldi significa una sola cosa, Million Day. Questo venerdì 25 luglio 2025, ultimo venerdì del mese, sta per andare in archivio e non è da escludere possa regalare qualche gioia a qualcuno di voi, che tradotto in parole povere significa una bella vittoria al Million Day.

Tante le possibilità di vincita, non soltanto i due super premi da un milione e centomila euro, ma anche i 3 o 4mila euro associati al 4, che garantirebbero una bella vacanza ad agosto in qualche località di mare. Bisogna tentare la fortuna quindi e per farlo bisogna giocare cinque numeri, sperando che siano gli stessi che questa sera verranno sorteggiati.

