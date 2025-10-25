Il Million Day e i suoi numeri vincenti nella seconda estrazione di oggi, ore 20:30, di questo sabato 25 ottobre 2025: ecco tutti i dettagli

Siamo giunti anche alla seconda estrazione del Million Day di oggi, sabato 25 ottobre, la giocata delle ore 20:30 con tutti i suoi numeri vincenti. Riuscirà qualcuno dei nostri connazionali – o magari qualche straniero in transito dall’Italia – a portarsi a casa il milione di euro? Il mese che volge alla conclusione è stato un mese particolarmente ricco… per le casse dello Stato, visto che il Monopolio ha continuato a incassare, poiché nessun giocatore è riuscito a portarsi a casa il super premio da un milione di euro. L’ultimo vincitore, come vi ricordiamo quasi ogni giorno, resta quello del 30 settembre 2025, della provincia di Vicenza, poi il nulla.

Se la ride quindi lo Stato, un po’ meno i giocatori, ma nessun “magheggio” particolare: semplicemente la fortuna non sta guardando e baciando i giocatori del Million Day. In ogni caso, tutto può succedere da qui al prossimo 31 ottobre, tenendo conto che in passato ci sono stati già degli eventi clamorosi, come quando, nel 2018, si verificarono addirittura otto vincite in una sola estrazione: otto fortunati che giocarono gli stessi numeri e si portarono a casa il milione di euro. Tenendo conto che a settembre 2025 i vincitori sono stati cinque, basta quindi un super fortunato da qui alla fine del mese per superare il record del mese scorso: accadrà?