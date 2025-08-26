Million Day ed Extra MillionDay, verso estrazione dei numeri vincenti del concorso di martedì 27 agosto 2025 con le combinazioni fortunate delle ore 13:00
La settimana del Million Day e di Extra MillionDay entra nel vivo con nuove estrazioni, a partire da quella delle ore 13:00 di oggi, poi ci sarà modo di scoprire gli altri numeri vincenti, quelli serali.
Ora che tutto è pronto per scoprire le nuove combinazioni fortunate, la cinquina principale e quella dell’opzione Extra, ci si può soffermare su un’altra questione importante, quella della riscossione delle vincite, partendo da un presupposto: è fondamentale avere lo scontrino originale in perfette condizioni, perché non sono consentite copie o altri documenti, quindi senza il biglietto valido, la vincita non può essere pagata.
Inoltre, ci sono dei tempi da rispettare: avete a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per presentarlo, altrimenti perdete il premio.
L’importo dello stesso incide invece sul modo in cui ricevere il pagamento: se la vincita non supera i 2.300,00 euro lordi, ci si può recare in qualsiasi punto del gioco del Lotto, dove la riscossione avverrà, al netto delle tasse, dopo le opportune verifiche; per importi superiori, ma fino a 10.500,00 euro lordi, il procedimento non cambia, ma l’incasso non è immediato, perché va prenotata la vincita; infine, per somme superiori, ci si deve necessariamente affidare al concessionario per procedere con la riscossione.
In ogni caso, dovete tener presente che gli importi vinti sono indicati prima della detrazione della ritenuta fiscale, che è pari all’8 per cento.
ESTRAZIONE MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY DELLE ORE 13:00
Million Day: –
Extra MillionDay: –