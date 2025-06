Sta arrivando l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, giovedì 26 giugno 2025, del Million Day: scopriamo quali sono i numeri vincenti

Siamo di nuovo noi, pronti ad accompagnarvi in questo viaggio verso le ore 20:30, quando scopriremo i nuovi numeri della seconda estrazione di oggi, giovedì 26 giugno 2025, del Million Day. Un viaggio che potrebbe essere molto ricco, tenendo che conto che chi arriva alla meta può portarsi a casa un milione di euro. Ma cosa significa in parole povere? Si starà giustamente domandando qualcuno e la risposta è semplice: i nostri cinque numeri giocati saranno gli stessi di quelli estratti dai terminali questa sera durante l’ora di cena.

Mettetevi quindi di impegno a pensare i vostri possibili numeri fortunati da giocare, ma qualora non sapeste su quali puntare, potreste prendere “in prestito” le cinquine che vi consigliamo, come ad esempio queste cinque numeri, leggasi 12, 18, 26, 38 e infine 53. Proseguiamo con un’altra cinquina, speriamo di quelle cariche di fortuna, ovvero i numeri 6, 19, 28, 45 e infine 52. Concludiamo con l’ultima cinquina per l’estrazione del Million Day delle ore 20:30 di questo giovedì 26 giugno 2025, e decidiamo di giocarci la data odierna, quindi, il 6, il 20, il 25, il 26 e infine il 4, visto che giovedì è il quarto giorno della settimana: ora non ci resta che incrociare le dita.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: