I numeri più fortunati del Million Day dell'estrazione delle ore 20:30 di questa sera, ecco i numeri vincenti di oggi: scopriamo le cinquine vincenti

Oggi si celebra una giornata a dir poco importante, quella contro la violenza sulle donne, di conseguenza è un giorno che va sottolineato anche da noi che parliamo di Million Day su questa pagina. Scegliamo quindi il 26, il giorno di oggi, e ci aggiungiamo anche il 25, indicando l’anno. Il 21 e il 24 sono invece i numeri nella smorfia napoletana e in quella moderna per indicare la donna. Manca quindi un solo numero per completare quella che è una delle cinquine del Million Day senza dubbio più preziose fra quelle che vi abbiamo proposto.

Scegliamo quindi il numero 40 che indica violenza sempre nella smorfia napoletana. Ricapitolando la cinquina scelta è quindi formata dal 21, il 24, poi il 25, il 26 e il 40. Potrà sembrarvi una sequenza un po’ “folle”, della serie “tanto non usciranno mai questi numeri così ravvicinati” ma fidatevi che nel corso delle estrazioni abbiamo visto cinquine impensabili venire sorteggiate, quindi perchè non dovrebbe uscire la nostra?

Ricordatevi che l’estrazione si terra alle ore 20:30 di questo 26 novembre 2025, dopo di che, appuntamento a domani per una nuova giocata.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 4 – 18 – 20 – 28 – 38

Extra MillionDay: 11 – 21 – 25 – 46 – 52