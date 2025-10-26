Ecco quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione di oggi, domenica 26 ottobre 2025, ore 20:30: ecco l'elenco completo

Il Million Day farà felice qualche nostro connazionale questa sera? Lo scopriremo fra poco, visto che alle ore 20:30 si terrà la seconda ed ultima estrazione di oggi, domenica 26 ottobre 2025. In questa particolare giornata, influenzata dal cambio d’ora, chissà che gli astri e la dea bendata non possano aver guardato verso i giocatori del Million Day, regalando qualche supervincita. Ci avviamo infatti ormai alla fine di ottobre e, fino ad oggi, non c’è stato nessun giocatore che si sia portato a casa il milione di euro in palio ad ogni giocata, quindi due al giorno.

Va detto che il sito ufficiale del Million Day non segnala chi vince i 100.000 euro dell’Extra, comunque un premio ghiotto; è invece certo che la più alta vincita è stata ottenuta ormai un mese fa, lo scorso 30 settembre 2025, in quel di Arcugnano, in Veneto, dopo che il 25 settembre – più di un mese fa – era stato vinto un altro milione di euro, sempre in Veneto, questa volta a Cologna, in provincia di Verona. Una fortuna che, quindi, sta latitando per i giocatori del Million Day, ma prima o poi, per la legge dei grandi numeri, questo periodo di magra dovrà pur finire, e siamo certi che a breve sentiremo le urla di gioia di chi ha appena scoperto di aver cambiato vita. Noi, come ogni giorno, incrociamo le dita.