Queste sono i numeri vincenti, le due cinquine fortunate del Million day per l'estrazione delle ore 13:00 di questo venerdì 26 settembre 2025
In questo venerdì 26 settembre 2025 siamo pronti a scoprire, come sempre, quali saranno i numeri vincenti del Million Day di oggi. Si comincia come da copione, con la prima giocata delle ore 13:00 per cui i terminali resteranno aperti fino alle ore 12:55 circa. Quali saranno i numeri vincenti, le due cinquine fortunate di oggi? E soprattutto, qualcuno riuscirà a portarsi a casa il milione di euro messo in palio dal Million Day di oggi?
Il mese di settembre si sta rivelando particolarmente ricco per quanto riguarda le vincite visto che, dopo un’estate un po’ di magra – complice anche il calo fisiologico delle giocate – sono già tre i fortunati nostri connazionali che si sono portati a casa il milione di euro. Il primo è stato il giocatore che ha vinto il 6 settembre scorso a Milano, quindi il 16 è stata la volta di un giocatore catanese di Caltagirone, e infine lo scorso 20 settembre la vittoria a Benevento, per una media quindi di un vincitore ogni sette giorni circa.
Se la matematica non è una opinione, e se si mantenesse la stessa media di vincite, i tempi potrebbero essere maturi per un altro milionario grazie al Million Day: che oggi sia quindi la volta buona? Bisognerà giocare le proprie cinquine e poi scoprirlo, incrociando ovviamente le dita.
I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY
Million Day: 13 – 24 – 29 – 35 – 53
Extra MillionDay: 2 – 22 – 32 – 38 – 51