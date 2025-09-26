In questo venerdì 26 settembre 2025, per l'estrazione delle ore 20:30, facciamo il punto sul Million Day con i suoi numeri vincenti e le cinquine fortunate

Bentornati amanti del Million Day in questo spazio dove scopriremo quali saranno i numeri vincenti dell’estrazione delle ore 20:30 di questo venerdì 26 settembre 2025. Molte volte coloro che sono riusciti a portarsi a casa il milione di euro al Million Day nella storia del gioco, lo hanno fatto giocando solo una volta una schedina di 2 euro, di conseguenza coloro che magari investono un sacco di denaro per sofisticati sistemi rischiamo di rimanere il più delle volte a bocca asciutta.

Vero anche che il gioco del Million Day offre diverse possibilità di vincita, non soltanto il primo premio da un milione di euro, tenendo conto che gli Extra Million Day valgono 100.000 euro (ma anche in questo caso bisogna azzeccare cinque numeri), mentre con il 4 si porta a casa qualche migliaia di euro che diventano qualche centinaia facendo il tre. Infine il premio meno ambito, il due che ti permette di godere di ben… due euro: il costo di un’altra giocata e di una nuova possibilità di vincita, chissà che la seconda non sia la volta buona.

