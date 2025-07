Scoprite con noi i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questa domenica 27 luglio 2025: ecco l'elenco

Sta per arrivare veloce come un dritto di Jannik Sinner la nuova estrazione del Million Day, quella che si terrà questa sera, domenica 27 luglio 2025, alle ore 20:30. E’ il classico appuntamento “della cena” con il gioco del milionario, quello che da molti è il preferito fra le due estrazioni: la giocata delle ore 13:00 potrebbe essere più difficoltosa soprattutto per chi lavora (anche se oggi è domenica ovviamente).

Detto questa, possiamo provare a dedicarci alla ricerca di qualche numero da giocare, qualche cinquina su cui puntare i nostri due euro, lasciando a voi la libertà di rischiare o meno. I primi cinque numeri da giocare per il Million Day delle ore 20:30 potrebbero essere i seguenti, 12, 27, 36, 44 e infine 51. Un’altra stringa da giocare in vista di questa sera, potrebbe essere invece questa: 2, 9, 24, 51 e 55.

Continuiamo con un’altra serie di cinque numeri per il gioco del milionario, sperando vivamente siano quelli giusti, e puntiamo sulla data di oggi, quindi 7, 20, 25 e 27. Completiamo la cinquina con il numero 44, giusto perchè ci piace. Se non ne aveste abbastanza eccovi un ultimo mini elenco di cifre, leggasi 3, 11, 16, 29 e 32. Pensate che fra questi 20 numeri si nascondino quelli fortunati? Allora correte a giocarli e buona fortuna.

