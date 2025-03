Le ore 20:30 stanno per arrivare e ciò significa che sta per scattare l’appuntamento con l’estrazione del Million Day. Anche in questo 27 marzo 2025, avviandoci verso la conclusione del mese, è giunto il momento di giocare al gioco con i numeri che permette di vincere premi pazzeschi, fino ad un milione di euro ma anche con un montepremi “consolatorio” da 100.000 euro.

Una vittoria che non è così complessa come sembra, visto che sono tanti coloro che spesso e volentieri si portano a casa il milione di euro, per una media di circa un vincitore ogni dieci/15 giorni. Se vi abbiamo stuzzicato non vi resta altro che recarvi dalla ricevitoria a voi più comoda e provare la fortuna, giocando i vostri numeri preferiti dall’1 al 55, per poi incrociare le dita e sperare che la de bendata guardi proprio voi questa sera. L’unica cosa che vi consigliamo è di fare in fretta a giocare, visto che una nuova estrazione del Million Day questo 27 marzo 2025 sta per arrivare. A dimenticavamo, vi basta solo un euro per giocare: perchè non provare a puntarlo su cinque numeri, cercando di trasformarlo in un milione di euro?

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: SCOPRI I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay