Siamo pronti a scoprire quali sono i numeri vincenti dell'edizione odierna del Million Day, per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 27 novembre 2025.

E’ giovedì 27 novembre 2025 e anche oggi andremo a scoprire quali saranno i numeri vincenti del Million Day per la seconda ed ultima estrazione odierna, quella delle ore 20:30, la classica dell’ora di cena. Purtroppo l’elenco dei vincitori è rimasto ancora fermo, confermando un autunno 2025 decisamente di magra per quanto riguarda le vincite del Million Day. Vi basti pensare che negli ultimi due mesi sono stati soltanto tre i vincitori, leggasi quello del 30 settembre di Arcugnano, della provincia di Vicenza, e i due amici di Catanzaro e Messina che vi nominiamo spesso, e che sono riusciti a portarsi a casa un milione di euro a testa al 5 e al 7 novembre.

Tre vincitori in 60 giorni fanno una media di un vincitore ogni 20 giorni, uno score un po’ negativo per il Million Day, che ci aveva abituato ad una primavera e ad una estate piuttosto scoppiettanti. A cosa si devono queste scarse vincite? Prima di tutto c’è di mezzo la sfortuna: semplicemente la Dea bendata non sta guardando i giocatori del Million Day.

Secondariamente, ci aggiungiamo noi, il clima autunnale e soprattutto le temperature piuttosto fresche dell’ultimo periodo, potrebbero fare da deterrente alle giocate: le persone hanno semplicemente meno voglia di uscire di casa per il freddo. A riguardo non va comunque dimenticato che si può giocare al Million Day anche online, attraverso l’app o il sito ufficiale.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 14 – 15 – 28 – 30 – 32

Extra MillionDay: 19 – 40 – 43 – 44 – 52