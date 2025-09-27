E' giunto il momento di scoprire anche oggi i numeri vincenti del Million Day, in questo sabato 27 settembre 2025, estrazione delle ore 13:00

Torna anche oggi il Million Day. In questo sabato 27 settembre 2025, alle ore 13:00, spazio alla classica prima estrazione delle due in programma ogni giorno, dal lunedì alla domenica. Obiettivo, provare ad aggiungersi al fantastico elenco dei vincitori di settembre del Million Day, un mini elenco composto fino ad oggi da tre fortunati giocatori, ma chissà che non possa ulteriormente allargarsi proprio dopo l’estrazione delle ore 13:00.

Oltre al milione di euro vi sono ovviamente altri premi in palio, e in particolare vi sono quelli aggiuntivi che si possono ottenere giocando l’opzione Extra Million Day. Anche in questo caso il meccanismo non cambia, si vince dal 2 al 5, e in questo caso avremo 4 euro di vincita beccando due nomi, quindi 100 euro beccandone 3, poi 1.000 con il 4, e quindi 100.000 con il 5. Si tratta di fatto di un gioco “parallelo”, una doppia possibilità di portarsi a casa qualche soldino.

Ad ogni estrazione del Million Day, infatti, vengono estratte due cinquine, una associata appunto al milione di euro, e l’altra, quella appunto denominata “extra” che invece si ci permette comunque di vincere, anche se le cifre legate al primo pieno sono inferiori. A questo punto non vi resta che giocare, e che la fortuna sia con voi.

