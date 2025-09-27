I numeri vincenti del Million Day di oggi, 27 settembre 2025, per l'estrazione delle ore 20:30: le due cinquine fortunate in arrivo a breve

La nuova estrazione del Million Day si terrà alle ore 20:30 di oggi, sabato 27 settembre 2025. Si tratta della giocata classica serale che chiuderà la giornata di oggi, e che metterà in palio come sempre il super premio da un milione di euro, così come quello da 100.000. Su questa pagina vogliamo però concentrarci sugli altri premi ottenibili giocando al Million Day, così come pubblicato sul sito ufficiale del Lotto.

Forse non tutti sanno infatti che si possono portare a casa diversi somme, a cominciare ad esempio dal giocare sei numeri attraverso la modalità del gioco sistemico. In questo caso si possono portare a casa 8 euro con due numeri indovinati o 156 euro con tre numeri. Si sale a 2.200 euro con 4 numeri beccati, fino ad arrivare al super premio da un milione di euro per i 5 numeri.

Qualora invece si giocassero 7 numeri sempre col sistema, a quel punto si porterebbe a casa 20 euro con due numeri, 324 euro con 3, 3.612 euro con 4, e 1.01 milioni di euro con 5. Infine l’ultimo esempio con 8 numeri giocati, che permette di portare a casa 40 euro con due numeri, 560 con 3 numeri e 5.248 euro con 4, numeri, oltre a 1.016 milioni di euro con 5 numeri. Ora che avete il quadro, buona giocata al Million Day.

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 20:30

Million Day: 5 – 9 – 33 – 38 – 51

Extra MillionDay: 24 – 26 – 42 – 48 – 54

