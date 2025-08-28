Million Day ed Extra MillionDay, estrazione dei numeri vincenti di giovedì 28 agosto 2025: verso le combinazioni fortunate del concorso delle ore 20:30

Se il menù di pranzo non è stato particolarmente ricco, potete rifarvi a cena con Million Day e l’opzione Extra MillionDay, protagonisti ora dell’estrazione dei numeri vincenti per quanto riguarda l’appuntamento delle 20:30.

Il sogno è quello di riuscire a conquistare il primo premio da un milione di euro indovinando tutta la combinazione fortunata principale, ma attenzione anche alle altre categorie dei premi, senza dimenticare che l’opzione Extra mette in palio vincite aggiuntive, come una specie di consolazione se l’assalto al primo concorso va a vuoto.

Million Day/ Numeri vincenti di oggi 28 agosto 2025: l'estrazione delle ore 13:00

E per consolazione ci lasciamo andare a un’ironica forzatura, visto che con il 5 del gioco accessorio si possono vincere 100mila euro. Se l’appuntamento di oggi dovesse rivelarsi davvero fortunato, sappiate che non avete alcuna fretta per la riscossione del premio, visto che ci sono 60 giorni di tempo dal momento in cui viene pubblicato il bollettino ufficiale del concorso.

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 agosto 2025/ L'estrazione delle ore 20:30

Tenete presente, però, che le modalità variano in base all’entità del premio e al tipo di giocata che avete effettuato, ad esempio se avete una schedina convalidata online o se invece l’avete giocata affidandovi a una ricevitoria fisica, a cui tra l’altro potete rivolgervi in primis per avere ben chiare le idee riguardo l’esito della vostra giocata, perché la prudenza non è mai troppa, soprattutto quando in ballo ci sono delle vincite e, quindi, dei sogni da realizzare.

ESTRAZIONE MILLION DAY DELLE ORE 20:30 ED EXTRA MILLIONDAY

Million Day: –

Extra MillionDay: –

Million Day/ Numeri vincenti di oggi 27 agosto 2025: l'estrazione delle ore 13:00