Vediamo quali sono i numeri vincenti di oggi del Million Day per l'estrazione delle ore 13:00 di questa domenica 28 settembre 2025, l'elenco

Siamo pronti a scoprire insieme quali saranno anche oggi i numeri vincenti dell’estrazione del Million Day. In questa domenica tipicamente autunnale di questo 28 settembre 2025, siamo pronti a scoprire quali saranno i primi numeri vincenti, le due serie fortunate che saranno estratte fra poche ore, alle ore 13:00. In attesa dei nuovi numeri, possiamo soffermarci anche oggi sulle possibili vincite del gioco del Million Day, a cominciare dal premio più alto ottenibile pari a 1.023.080 euro, quindi più del classico milione di euro, che si può portare a casa se si individuano i 5 numeri dell’estrazione giocandone nove.

Million Day, numeri vincenti di oggi 27 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 20:30

La vittoria si intende con la giocata sistemistica, che ovviamente ha un costo maggiore rispetto alla classica schedina semplice da due euro. In questo caso si può giocare da un minimo di sei numeri fino ad un massimo di 9, sempre compresi nello stesso range, scegliendo fra sistema integrale e ridotto. Nel caso invece si dovessero indovinare 4 numeri, sempre giocandone 9 con il sistema, si potranno invece vincere 7.120 euro, che diventano 870 con 3 numeri e infine, 70 euro con due numeri. Sperando di non avervi annoiati troppo con tutte queste cifre, vi lasciamo alla prima estrazione di oggi del Million Day.

Numeri vincenti Million Day di oggi 27 settembre 2025/ L’estrazione delle ore 13:00

I NUMERI VINCENTI MILLION ED EXTRA MILLION DAY DELLE ORE 13:00

Million Day: 10 – 13 – 15 – 50 – 51

Extra MillionDay: 4 – 37 – 39 – 45 – 52