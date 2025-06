La nuova estrazione del Million Day di oggi, domenica 29 giugno 2025, le due cinquine fortunate di oggi, tutti i numeri vincenti

Siete anche voi in attesa come noi dei numeri vincenti del Million Day? Se la risposta è affermativa sappiate che siete finiti sulla pagina giusta e anche oggi, domenica 29 giugno 2025, in questa torrida sera estiva, andremo a scoprire quali saranno le due cinquine fortunate odierne, quelle che senza troppi giri di parole, potrebbero permetterci un cambio di vita.

Con un milione di euro si possono fare tante cose, ma anche i centomila euro associati agli extra Million Day permettono ad esempio un anticipo corposo per la casa, ma anche la possibilità di acquistare l’auto desiderata da tempo, l’investimento in un’attività, così come toglierci molti altri sfizi.

Ma prima c’è da giocare e poi da individuare i numeri estratti, cosa non facile. Quello che possiamo fare è scegliere qualche cinquina da giocare, sperando che ovviamente sia quella giusta. Come ad esempio questa stringa composta dai numeri 11, 18, 24, 33 e 40. Un’altra cinquina potrebbe essere invece quella composta dai numeri 26, 28, 37, 45 e infine 52.

Per un’altra giocata (ricordatevi che ogni cinquina costa due euro), possiamo puntare sul 4, il 15, poi il 28, il 40 e infine il 55. Con la speranza che fra questi numeri si nasconda qualcosa di vincenti (magari anche un semplice due), vi lasciamo alla vostra giocata e all’estrazione del Million Day delle ore 20:30.

MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20:30

Million Day:

Extra MillionDay: