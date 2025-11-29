L'estrazione serale del Million Day, quella delle ore 20:30 di questo sabato 29 novembre 2025, sta per arrivare: ecco i numeri vincenti

Qualcuno di voi starà sicuramente facendo gli scongiuri, sperando di essere il fortunato che si porta a casa il milione di euro oggi per l’estrazione delle 20:30 del Million Day, senza disdegnare ovviamente anche i 100.000 euro messi in palio grazie agli Extra Million Day.

C’è anche chi invece si accontenterebbe di un premio consolatorio, da 50 o 100 euro, a seconda dei numeri giocati, in ogni caso praticamente tutti – come è giusto che sia – giocano per vincere, anche una piccola cifra per la soddisfazione personale, senza dimenticare che ovviamente qualche soldo in più regalato non fa mai male.

Purtroppo in questo periodo sta girando davvero male per gli amici del Million Day, visto che le ultime vittorie risalgono a inizio mese, precisamente al 5 e al 7 novembre, di conseguenza sono già passati 22 giorni dall’ultimo milionario, il 351esimo, grazie al gioco: che magari la magia del Natale – che si inizia a respirare nelle città – possa aiutare a far girare la fortuna?

Ricordatevi che l’estrazione scatterà alle 20:30 ma si potrà giocare al Million Day fino a qualche minuto prima: calcolate bene i tempi e cercate di non arrivare lunghi.

MILLION DAY, ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day:1 – 18 – 20 – 29 – 45

Extra MillionDay:7 – 11 – 15 – 23 – 36