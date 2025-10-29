Scopriamo quali sono i numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questo mercoledì 29 ottobre 2025: le due cinquine vincenti

Nuova estrazione del Million Day serale. E’ tutto pronto per l’estrazione delle ore 20:30 di questo mercoledì 29 ottobre 2025, terz’ultimo giorno del mese. Purtroppo questo decimo mese dell’anno si sta rivelando un vero e proprio mese da incubo, in piena linea con la festa di Halloween che si terrà a breve. E’ infatti ormai passato un mese dall’ultima vittoria, quella della provincia di Vicenza del 30 settembre 2025, di conseguenza ottobre 2025 rischia di essere il peggior mese di quest’anno che volge lentamente alla conclusione.

Nel corso degli scorsi dieci mesi, infatti, c’è sempre stato qualche vincitore, persino in quelli estivi che storicamente sono quelli con le giocate più basse. Possibile quindi che si verifichi questo record negativo?

Abbiamo ancora cinque giocate, compresa l’estrazione del Million Day di questa sera, per scongiurarlo, e noi come sempre incrociamo le dita e rimaniamo fiduciosi che alla fine qualche fortunato possa portarsi a casa il milione di euro messo in palio. Il nostro consiglio resta comunque sempre lo stesso: anche se la fortuna non sta girando, non dimenticatevi di tutti gli altri premi messi in palio, compresi i 100.000 euro degli Extra Million Day.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 17 – 31 – 49 – 52 – 53

Extra MillionDay: 3 – 26 – 27 – 51 – 54