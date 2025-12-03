I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di oggi, 3 dicembre 2025: scopriamo insieme le cinquine fortunate

Siamo tornati anche questa sera, mercoledì 3 dicembre 2025, con il Million Day. Prima di tutto, buona estrazione, secondariamente, siamo pronti anche oggi a scoprire i numeri vincenti. Quali saranno le dieci cifre che ogni giocatore del Million Day sogna un giorno di giocare?

Alle ore 20:30 ci sarà l’estrazione, di conseguenza bisognerà pazientare un po’ affinchè avvenga il sorteggio, nell’attesa ,è giunto il momento di vedere anche oggi la cinquina – si spera fortunata – a firma Ilsussidiario.net.

Rifacendoci come sempre ad eventi avvenuti oggi, 3 dicembre, nel corso della storia, partiamo con il numero 14, che nella smorfia napoletana significa il cuore visto che oggi, nel 1967, avvenne il primo trapianto di cuore umano al mondo, eseguito in Sud Africa.

Spazio quindi a 20 e 40, due numeri che indicano il telefono, tenendo conto che oggi, nel 1992, venne inviato il primo sms nella storia. Il 28 indica invece l’America e il motivo è semplice: il 3 dicembre del 1989, George Bush e Gorbaciov annunciarono la fine della Guerra Fredda dopo più di 30 anni di conflitto. Scegliamo infine il 25, che indica l’anno attuale, per una cinquina che sarà così formata da 14, 20, 25, 28 e infine 40.

MILLION DAY E L’EXTRA MILLIONDAY: L’ESTRAZIONE DELLE ORE 20:30

Million Day: 3 – 10 – 19 – 24 – 37

Extra MillionDay: 4 – 5 – 21 – 23 – 26